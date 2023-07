Mercato immobiliare in Piemonte: la situazione delle principali città

Il Piemonte è una regione assolutamente straordinaria sotto tutti i punti di vista. Che si tratti di turismo, di enogastronomia, di servizi offerti alla cittadinanza o, soprattutto, di lavoro e di studio, attraverso le numerose facoltà universitarie presenti all’interno del territorio, le possibilità sono numerose e, per tantissime persone, il Piemonte rappresenta sicuramente un gioiello da non perdere e a cui non è possibile rinunciare, se si pensa al proprio futuro e a come quest’ultimo può essere meglio reso attraverso le scelte del presente.

Ovviamente, esiste anche una nota dolente, in merito al vivere in un determinato luogo geografico, in Italia e non solo: bisogna pensare all’acquisto di una casa o all’affitto della stessa, andando inevitabilmente incontro ad una condizione che, per tantissime persone, è molto difficile, soprattutto per l’andamento dei prezzi in un paese in cui, negli ultimi anni, il mercato immobiliare ha seguito delle tendenze sicuramente molto rimbalzanti. Anche in Piemonte la situazione è molto particolare, con città in cui è più o meno semplice vivere. Per questo motivo, di seguito si considera la situazione del mercato immobiliare in Piemonte, con una panoramica generale a proposito delle principali città: qualora sia interessato ad alcune abitazioni nello specifico, entra su oikia.it e scopri i nostri servizi.

Torino

Si parte, naturalmente, dal capoluogo di regione, Torino. La città in questione presenta un prezzo medio di vendita pari a 1559 € per metro quadro, con un andamento dei prezzi che, negli ultimi anni, ha conosciuto un importante decremento. Basti pensare che, nel 2016, il prezzo medio per l’acquisto di una casa era di 1810 € per metro quadro. Diversa, invece, la situazione degli affitti, con la città di Torino che, attualmente, presenta case il cui costo supera i 9 euro per metro quadro, in una condizione generale tutta italiana, per le grandi città universitarie, che mette a dura prova la vita di uno studente. Tra le zone in cui è più elevato il prezzo per l’acquisto o l’affitto di una casa, a Torino, si citano il centro della città, oltre che il Lingotto, la zona di Superga, quella di Regio Parco e, infine, quella di San Donato.

Novara

Un’altra tra le città principali del Piemonte è Novara, non un comune popolato e centrale come Torino, ma una città sicuramente molto simbolica nel contesto generale del Piemonte la cui tendenza immobiliare è da tenere sicuramente sotto controllo. All’interno del comune il prezzo medio per l’acquisto di una casa è di 1399 € per metro quadro, con un aumento consistente negli ultimi anni, rispetto ai poco più di 1200 € del 2019. L’affitto medio di una casa all’interno della città supera, di pochissimo, i 9 euro per metro quadro, così come osservato anche all’interno della città di Torino, con le zone più economicamente dispendiose che sono quelle del centro, Bicocca, Cittadella, Olengo e Santa Rita.

Asti

Anche la realtà astigiana è particolarmente ambita da parte di turisti e potenziali cittadini del Piemonte. Asti è una città sicuramente meno cara rispetto a Torino e Novara, con un prezzo di vendita delle case che si aggira intorno ai 1124 € per metro quadro, con un importante decremento nell’andamento dei prezzi per l’acquisto di una casa. Nel 2015, infatti, il prezzo in questione superava i 1500 € ma, oggi, la realtà è notevolmente differente. Anche la situazione degli affitti è sicuramente più comoda, dal momento che, con 6,50 € per metro quadro si riuscirà ad ottenere un’abitazione all’interno del centro città. Esistono anche altre zone più economiche, tra cui quella di Torrazzo, Montemarzo, Portacomaro e Caniglie.