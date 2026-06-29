Mandamento Baianese, farmacie di turno dal 29 giugno al 6 luglio 2026: assistenza garantita sul territorio

MANDAMENTO BAIANESE – Prosegue regolarmente il servizio di assistenza farmaceutica nel Mandamento Baianese, con le farmacie di turno operative dal 29 giugno al 6 luglio 2026. Un servizio essenziale per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini, soprattutto nelle ore notturne, nei giorni festivi e durante i fine settimana.
Per il turno in corso sarà operativa la Farmacia Picciocchi di Sperone, situata in Corso Umberto I, 76. Per eventuali necessità è possibile contattare la farmacia al numero 081 5103772.
La farmacia rappresenta un importante presidio sanitario per il territorio e per i comuni limitrofi, assicurando la dispensazione dei farmaci, il supporto nelle situazioni di urgenza e la consulenza professionale ai cittadini.
Resta inoltre sempre attivo il servizio H24 della Farmacia De Sanctis di Nola, operativo tutti i giorni dell’anno. La struttura si trova in via San Paolo Belsito, 69 – Nola (NA) ed è contattabile al numero 081 8237343 oppure all’indirizzo e-mail [email protected].
Il servizio di turnazione continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per l’intero comprensorio, garantendo un’assistenza tempestiva per l’acquisto di farmaci, le prescrizioni urgenti e le necessità sanitarie più immediate.
BiNews invita i cittadini a verificare sempre la farmacia di turno prima di recarsi sul posto. Eventuali aggiornamenti o variazioni del calendario saranno comunicati tempestivamente.