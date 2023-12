Magia e Armonia nel Tradizionale Concerto Natalizio a Sperone

Nel suggestivo scenario della chiesa Parrocchiale dell’Annunziata, sita in Corso Umberto I a Sperone (AV), si terrà un imperdibile evento musicale che attenderà di accogliere il Natale con calore e armonia. Il tradizionale concerto natalizio del coro Parrocchiale “Cantàmm o Bambiniello” è un appuntamento annuale che riunisce la comunità in un’atmosfera magica e festosa.

L’evento, in programma oggi, domenica 17 dicembre, alle ore 19, vedrà la brillante direzione della maestra Milena Maietta, esperta guida del coro che ha dedicato tempo ed energie alla preparazione di questo concerto unico nel suo genere.

Il coro Parrocchiale “Cantàmm o Bambiniello” ha guadagnato nel tempo una reputazione di eccellenza, coinvolgendo non solo i membri della comunità parrocchiale ma anche gli appassionati di musica provenienti da ogni parte del paese. La maestra Milena Maietta, con la sua passione e competenza, ha saputo trasmettere al coro un’energia vibrante e un senso di impegno che si riflettono in ogni esecuzione.

Il repertorio del concerto abbraccerà una varietà di brani natalizi, da quelli classici alle reinterpretazioni più moderne, regalando al pubblico un’esperienza musicale completa e coinvolgente. Le voci del coro, unite sotto la direzione attenta e ispirata di Maietta, si fonderanno in armonie celestiali, creando un’atmosfera che riempirà la chiesa di emozioni natalizie.

Questo concerto rappresenta non solo un momento di intrattenimento di alta qualità ma anche un’opportunità per la comunità di riunirsi, celebrare lo spirito natalizio e creare ricordi indelebili. L’evento offre un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera incantata del periodo natalizio e condividere la gioia della stagione con amici, familiari e vicini di casa.

Il coro Parrocchiale “Cantàmm o Bambiniello” si prepara a offrire un concerto che andrà ben oltre la semplice esecuzione musicale, promettendo di avvolgere il pubblico nella magia del Natale e lasciando un segno di gioia e ispirazione in ogni cuore presente.