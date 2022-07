L’US Angri 1927 andrà in ritiro a Campitello Matese

Sarà Campitello Matese la sede del ritiro estivo dell’US Angri 1927. La struttura del Club Hotel-Centro Benessere Kristiania ospiterà la squadra angrese dal 1 al 12 agosto. Ieri mattina una delegazione di dirigenti grigiorossi si è recata nel centro turistico molisano, per effettuare il sopralluogo della struttura alberghiera e degli impianti sportivi adiacenti, per organizzare nei minimi dettagli il ritiro pre-campionato. Il General Manager Antonio De Luca, il Direttore Sportivo Antonio Del Sorbo e il Segretario Antonio Forte, hanno definito tutti i dettagli per il periodo di lavoro in quota della squadra angrese. La struttura è situata nel Comune di San Massimo ed è dotata di due campi di calcio adiacenti all’area dell’albergo, dove poter lavorare in doppie sedute mattutine e pomeridiane.

