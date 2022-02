L’Istituto Comprensivo di Baiano amplia l’offerta musicale.

L’ICS “Giovanni XXIII – G Parini” è noto per essere una Scuola ad indirizzo Musicale, arricchendo la propria offerta formativa anche per il futuro anno scolastico con l’insegnamento di oboe, di pianoforte, di violino e violoncello. Il Dirigente Scolastico Vincenzo Serpico ha voluto offrire all’utenza degli alunni una nuova proposta in campo musicale, firmando con il Prof. Vincenzo Tammaro, responsabile dell’Accademia Musicale “Il Pentagramma”, una convenzione al fine di offrire fin dall’inizio del prossimo anno scolastico anche l’insegnamento di chitatrra e di percussioni. Un modo intelligente per contraddistinguere l’Istituzione come promotrice di attività legate alla creatività, all’arte ed alla musica. Di seguito si riportano i punti cardini dell’accordo, rendendo noti i quali, si risponde alla curiosità di vari genitori:

1. Nel rispetto delle funzioni sul territorio le due Istituzioni collaboreranno durante l’A.S.2022/2023, per organizzare e programmare percorsi formativi in orario extra scolastico per gli strumenti di chitarra e percussioni;

2. Le lezioni di gruppo saranno tenute da figure professionali indicate dall’accademia, che svolgeranno il loro lavoro negli ambienti della scuola in orario pomeridiano e con tempi e modi da definirsi;

3. Le prestazioni professionali saranno liquidate con accordi di seguito e gli emolumenti saranno completamente a carico degli studenti, che decidessero volontariamente di partecipare;

4. Gli strumenti per le lezioni saranno messi a disposizione dell’ente scuola e dall’ente accademia e tra le parti sarà condiviso un comune protocollo per la tutela degli stessi, al fine di coprire le spese per eventuali danni prodotti da terzi;

5. Gli studenti saranno coperti da RC, la cui quota sarà decisa e deliberata dagli organismi competenti afferenti all’Istituzione Scolastica;

6. Nel mese di Settembre/Ottobre 2022 saranno effettuate negli ambienti educativi della scuola delle lezioni – saggio a puro titolo gratuito da parte dell’Accademia Musicale, al fine di produrre la promozione dello studio degli strumenti di chitarra e percussioni per il p.a.s.;

7. Nel corso delle lezioni che saranno effettuate durante l’A.S.2022/2023 l’Istituzione Scolastica ICS “Giovanni XXIII – G. Parini” e l ‘Accademia Musicale il Pentagramma valuteranno le condizioni e le opportunità per costituire un vero e proprio gruppo musicale stabile e/o itinerante;

8. Per il punto 7 la programmazione e la costituzione dell’eventuale gruppo musicale stabile e/o itinerante vedrà uniti in un gruppo di lavoro i Docenti di educazione musicale e di strumento dell’ICS nei tempi e nei modi da definirsi.

Tutto questo è un classico esempio di sinergia tra pubblico e privato, all’interno della quale gli elementi fondanti in accordo tutelano gli interessi di parte, contemporaneamente aprono gli orizzonti alla costituzione del territorio Baianese di ulteriori espressioni, capaci di interpretare le caratteristiche artistiche del territorio e gettare un ponte verso un futuro di compartecipazione.

F.to Camela Caccavale

