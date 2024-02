Legambiente Avellino: torna il contest l’Ape fa cose

Attesissimo dai più pi mobilità sostenibile.

L’obiettivo è sensibilizzare scuole e famiglie, a partire dai più piccoli, a preferire spostamenti più sostenibili, magari approfittandone per una passeggiata o un giro in bicicletta.ccoli, torna il contest “L’Ape fa cose” di Legambiente Avellino – l’Alveare. Quarta edizione per il format che vede la partecipazione di bambini e ragazzi sulle tematiche della salvaguardia ambientale e della biodiversità.

Quest’anno il tema scelto è la

Secondo i dati raccolti da Legambiente in Italia, continuiamo a usare troppo spesso l’auto privata, anche per tratti brevi, impattando negativamente sulla qualità dell’aria e della salute pubblica.

Il contest quest’anno vuole accendere i riflettori anche sulle esigenze della città.

Per una mobilità veramente sostenibile, inclusiva e accessibile abbiamo bisogno di un trasporto pubblico più efficiente, di implementare corse e autobus elettrici, percorsi protetti e zone a 30 km/h, zone a traffico limitato, percorsi ciclo-pedonali.

Il contest si articola in due sezioni:

Disegni e opere artistiche per i bambini da zero a dieci anni; Elaborato scritto per i ragazzi fino a 14 anni.

Partecipare è semplice e gratuito: i disegni e le opere dovranno essere fotografati o scannerizzati, i temi inviati in formato pdf a legambienteav@gmail.com entro il 3 maggio 2024.

In fondo all’articolo trovate il regolamento completo e la “Scheda di partecipazione”.

Immagina un mondo diverso, un mondo migliore e costruiscilo insieme a noi!

Regolamento: https://drive.google.com/file/d/1uYxKPqiTmSvRMqLjSA8QXeIC0EXmglTV/view?usp=sharing