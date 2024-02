L’Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile sezione provinciale di Napoli è una organizzazione, riconosciuta come Ente del Terzo Settore e svolge un ruolo cruciale nella promozione della tutela dell’ambiente e della salvaguardia degli animali in provincia di Napoli. Il presidente provinciale di Napoli dell’Associazione, il Sig. Luciano Angrisano, illustrerà le aggravanti del reato di inquinamento ambientale.

Chi abbandona rifiuti commette reato, anche i cittadini

La nuova legge prevede sanzione penale.

Stretta contro gli illeciti ambientali, come l’abbandono deirifiuti. E’ in vigore da 10 ottobre, la Legge n.137/2023 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105;

La lettera b) del comma 3 della L.n.137 del 9.10.2023 ha modificato il comma 2 del reato di inquinamento ambientale ex art.452 – bis c.p. , in particolare :

a. prevedendo la circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena di un terzo alla metà per il caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

b. aggiungendo un ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena di un terzo a due terzi per il caso in cui l’inquinamento causi deterioramento , compromissione, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

c. La lettera c) del comma 3, infine, ha interessato il reato di disastro ambientale di cui all’art.452- quater c.p., al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l’aver prodotti il disastro in un’area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.