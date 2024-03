La certificazione di parità di genere per le imprese: vantaggi e opportunità: convegno con esperti e professionisti all’Interporto di Nola

“La certificazione di parità di genere per le imprese: vantaggi e opportunità”. E’ il titolo della tavola rotonda promossa dall’associazione “Donne giuriste Italia” sezione di Nola, Sviluppo Italia, Regione Campania, Nola Business Park, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con il Comune di Nola, e con l’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Napoli.

L’evento si svolgerà venerdì 8 marzo 2024 presso il Centro Congressi dell’Interporto di Nola. Per i saluti di benvenuto interverranno Claudio Ricci, amministratore delegato di Cis Interporto Campano, Italia Ferraro, Presidente ADGI Nola, Arturo Arianna, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola, Carlo Buonauro, sindaco di Nola.

Il primo panel avrà al centro il tema “Il mercato regionale del lavoro in ottica di genere” che sarà sviluppato da Maria Antonietta D’Urso, Direttore generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro, e le politiche giovanili della Regione Campania.

“La certificazione di parità di genere: nuove sfide e opportunità per la professione forense” sarà invece il tema trattato da Maria Masi, già presidente del Consiglio Nazionale Forense. Di “Acceso ai contributi per le imprese ed il ruolo degli esperti” parlerà Eliana Nicosia di Unioncamere. “Certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 – per un mondo più sostenibile e inclusivo” sarà il tema che affronterà Michele Gallo, Amministratore Delegato GLERTI ITALY SRL.

A chiudere, “Servizi per la parità di Sviluppo Italia” aspetto che sarà trattato da Monica Buonanno, referente Linea Parità di Sviluppo Italia Area Campania – Calabria.

Il secondo panel avrà per titolo “Un percorso virtuoso: esperienze e prospettive”. Ad intervenire saranno, Antonio Di Vincenzo, presidente di Original Marines Spa, Maria Rosaria Terracciano, project manager T-Group Spa, Irma Conti, presidente Nazionale ADGI, Paola Russo, Francesco Duraccio, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Loredana Raia, Vice presidente del Consiglio regionale Campania, Francesco Urraro, Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. A moderare sarà Michele Roccuglia, Responsabile Sviluppo Lavoro Italia Area Campania – Calabria

“Per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione aver organizzato per l’ADGI – sezione di Nola – afferma l’avvocato Luisa Esposito – un evento di particolare rilievo in materia di Certificazione di parità di genere, che ha lo scopo di informare e sensibilizzare le imprese del nostro territorio su questo importantissimo tema, inducendole a intraprendere questo percorso virtuoso.

La certificazione di parità di genere, che una volta ottenuta attribuisce alle imprese una serie di vantaggi (sgravi contributivi, Vantaggi nell’ottenimenti di finanziamenti pubblici e nelle gare di appalti ecc..), consente di promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro – favorendo l’aumento dell’occupazione femminile – , di promuovere politiche aziendali volte al miglioramento della qualità del lavoro femminile, incentivando la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese, riducendo il “gender pay gap” (“divario retributivo di genere), aumentando le opportunità di crescita in azienda e tutelando la maternità”.