La Campania guida la classifica delle regioni più spendaccione a Natale: oltre 1.000 euro per famiglia

Il Natale, con le sue luci e tradizioni, si traduce anche in un periodo di spese importanti per le famiglie italiane. Secondo un’analisi di BonusFinder Italia, la Campania si conferma la regione con il budget più alto, con una spesa media stimata per dicembre 2024 di 1.016,65 euro per famiglia, superando tutte le altre regioni del Paese.

Dove si spende di più

La Campania si distingue in particolare per la spesa alimentare, che raggiunge i 614 euro al mese: la cifra più alta tra le regioni analizzate. Questa somma riflette l’attenzione alle tradizioni culinarie e la voglia di celebrare le feste con ricche tavole imbandite.

A completare la spesa si aggiungono:

203 euro per i regali natalizi ,

, 129,15 euro per luce e gas ,

, 70,50 euro per decorazioni festive.

Classifica delle regioni più spendaccione

Al secondo posto si trova la Sicilia, con una spesa media totale di 988,65 euro, seguita dal Friuli-Venezia Giulia a 978,65 euro. Anche qui la spesa alimentare gioca un ruolo chiave, con valori rispettivamente di 586 euro e 576 euro al mese.

Fattori determinanti

Lo studio ha analizzato quattro parametri principali:

Spesa alimentare mensile – un indicatore di quanto le famiglie investono nella cucina natalizia. Regali natalizi – il budget dedicato a parenti e amici. Utenze (luce e gas) – che incidono durante l’inverno. Decorazioni – per abbellire case e ambienti.

Differenze tra Nord e Sud

Le regioni del Sud tendono a dominare la classifica per la spesa totale, grazie a un forte focus sulla gastronomia. Tuttavia, anche regioni del Nord come il Friuli-Venezia Giulia si distinguono, evidenziando come l’impegno economico delle famiglie durante le festività sia una caratteristica comune in tutta Italia.

La Calabria e il Molise si posizionano rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre regioni come il Lazio e l’Umbria chiudono la top ten con una spesa leggermente inferiore.

Conclusioni

Se il Natale è il momento più magico dell’anno, per molte famiglie italiane rappresenta anche un notevole investimento economico. La Campania guida la classifica, dimostrando ancora una volta quanto sia radicata la cultura delle feste e della convivialità.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, consulta lo studio completo su BonusFinder Italia.