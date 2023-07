Intronizzazione della Madonna delle Grazie, Mugnano del Cardinale pronto a fare festa

E’ un giorno importante per tutti i mugnanesi quello di domenica 2 luglio 2023. I fedeli sono pronti ad emozionarsi e pregare insieme. Molti ritornano al paese per la settimana dedicata alla patrona del paese, il tutto ha inizio con la discesa della statua della Madonna delle Grazie che dalla sua nicchia viene intronizzata.

La comunità di Mugnano del Cardinale si è fermerà domenica mattina, come da tradizione, per l’intronizzazione di Maria Santissima delle Grazie, patrona del paese. Il rito religioso, che si tramanda da secoli, di generazione in generazione, si terrà come di consueto di buon mattino. Già dalle 8.30 l’intero paese inizierà a gremire il Santuario di Santa Filomena.

L’intronizzazione è il preambolo della festa. Si terranno infatti la prossima settimana i festeggiamenti solenni.