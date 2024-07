Incendio a Luogosano: Area Boschiva in Fiamme, Intervento Tempestivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio si è sviluppato a Luogosano, in un’area boschiva adiacente a Via Torone. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

L’allarme è stato dato prontamente, permettendo un intervento rapido da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e dei Vigili del Fuoco. Grazie alla loro efficacia, le fiamme sono state domate in tempi brevi, evitando che si propagassero ulteriormente e che causassero danni più gravi.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni alle abitazioni vicine. L’area interessata è stata posta sotto controllo per prevenire eventuali riaccensioni e per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Le autorità locali stanno ora indagando per determinare l’origine dell’incendio. Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza e della pronta risposta delle squadre di emergenza per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale e per la sicurezza dei cittadini.