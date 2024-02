Inaugurata la Casa Municipale a Sirignano: un trionfo di impegno e rinnovamento. Video e Foto

di Albino Albano

Dopo due anni di intensi lavori di ristrutturazione, è stata ufficialmente inaugurata la Casa Municipale del Comune di Sirignano. L’evento è stato celebrato con una cerimonia solenne che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, autorità locali e ospiti d’onore.

La giornata ha preso il via con il taglio del nastro, seguito dalla benedizione a cura di don Justine, il parroco di Sirignano, che ha impartito la sua benedizione alla struttura, augurando un futuro prospero e fruttuoso.

La cerimonia si è poi spostata nella sala consiliare, dove si è tenuto un incontro celebrativo con diversi interventi significativi. Il sindaco Antonio Colucci ha aperto le danze, esprimendo la sua gratitudine per il risultato ottenuto e sottolineando l’impegno profuso nella realizzazione di questo importante progetto. Ha evidenziato come la nuova Casa Municipale rappresenti un polo centrale per le attività amministrative e un punto di riferimento per la comunità locale.

Il responsabile dell’impresa che ha curato i lavori ha fornito dettagli tecnici sulla ristrutturazione, evidenziando gli sforzi e la professionalità messa in campo per riportare la struttura alla sua massima funzionalità.

Un momento emozionante è stato l’intervento dell’ex sindaco Raffaele Colucci, che ha ricordato il percorso che ha portato alla decisione di ristrutturare la Casa Municipale. Ha sottolineato come, inizialmente, la richiesta di finanziamento sembrava un’impresa impossibile, ma grazie alla determinazione e alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, il progetto è stato coronato da un successo tangibile.

La presenza del presidente della Provincia di Avellino, Riziero Buonopane, ha ulteriormente arricchito l’importanza dell’evento, dimostrando l’attenzione delle istituzioni superiori verso i successi e le iniziative dei comuni locali.

La Casa Municipale ristrutturata rappresenta ora un simbolo di rinnovamento e progresso per Sirignano, con un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini e sull’efficienza dell’amministrazione comunale. La comunità si è mostrata entusiasta di questa realizzazione, che promette di contribuire allo sviluppo e al benessere dell’intera regione.