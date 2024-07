Il Rapper Avellano Pessima Cenere Firma con Orangle Record e Lancia il Nuovo Singolo “Mondo a Scatti”

Gabriele Serino, conosciuto nel mondo della musica come Pessima Cenere, ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera firmando un contratto con la rinomata etichetta discografica milanese Orangle Record. Il rapper, originario di Avella, ha lanciato il suo nuovo singolo “Mondo a Scatti”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 luglio 2024.

Secondo Fonti Earone, “Mondo a Scatti” è un brano rap caratterizzato da citazioni in un mood impulsivo. La canzone affronta il tema dell’odio e delle sue conseguenze, descrivendo un mondo che va a scatti proprio a causa di questo sentimento negativo. Il singolo rappresenta uno sfogo dell’artista e una riflessione sulla realtà contemporanea.

Una delle caratteristiche distintive del brano è il beat rap underground, che si combina con le citazioni uniche di Pessima Cenere, creando una particolare atmosfera che modernizza lo stile old school. Questo mix rende la canzone adatta per le playlist top 50, grazie alla sua natura di “Earworm”, un brano che si insinua facilmente nella mente degli ascoltatori.

Pessima Cenere è sempre più presente sulla scena musicale milanese ed è considerato da molti uno dei rapper più promettenti del momento. Con tanti progetti in corso, l’artista avellinese mira a far arrivare le sue idee e la sua musica a un pubblico sempre più vasto. “Il mio sogno è di far arrivare le mie idee, la mia musica a quante più persone possibili. Mi auguro che in tanti, soprattutto ragazzi come me, possano riconoscersi nei miei testi e lottare sempre per i propri obiettivi,” ha dichiarato Pessima Cenere.

Con la firma del contratto con Orangle Record e il lancio di “Mondo a Scatti”, Pessima Cenere sembra destinato a conquistare il panorama musicale italiano. I fan e gli appassionati di rap attendono con ansia i suoi prossimi lavori, curiosi di vedere quali altre sorprese riserverà questo giovane talento dell’Irpinia.

