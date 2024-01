Il M.I.D. e le Associazioni Locali Uniti per Accendere un Sorriso nei Bambini Malati

Il M.I.D. (Movimento Italiano Disabili), sempre attento alle necessità della comunità locale, si unisce con entusiasmo all’iniziativa delle Associazioni Noi Per Voi ODV e MaMu Globalità dei linguaggi, in collaborazione con l’Associazione Casper i supereroi in corsia. Questo encomiabile progetto, intitolato “Accendiamo un Sorriso … Donando un Giocattolo”, ha l’obiettivo di portare gioia e conforto ai bambini ricoverati presso gli ospedali Monaldi a Nocera, Pozzuoli e Caserta.

Il M.I.D. dimostra ancora una volta il suo impegno sul territorio iniziando questa collaborazione tramite Peppe Musto, Vice Presidente dell’Associazione Noi Per Voi ODV. L’iniziativa, che proseguirà fino al 9 marzo, invita la comunità a partecipare donando giocattoli nuovi, garantendo momenti di svago e sorrisi per i bambini che affrontano periodi difficili in ospedale.

L’Associazione Casper i supereroi in corsia sarà responsabile della consegna dei giocattoli raccolti, assicurandosi che questi regali raggiungano i piccoli pazienti in modo sicuro e tempestivo. Coloro che desiderano contribuire a questa nobile causa possono contattare il M.I.D. al numero 3296166452 per ulteriori informazioni su come partecipare.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza della solidarietà e della collaborazione tra le organizzazioni locali per sostenere chi più ne ha bisogno. Il M.I.D. si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per l’impegno sociale, dimostrando che il benessere della comunità è una priorità costante. Accendere un sorriso nei bambini malati diventa, grazie a questa collaborazione, un gesto tangibile di amore e sostegno dalla comunità locale.