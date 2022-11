GROTTAMINARDA. JUNIOR CAMP WINTER EDITION: I LAVORETTI DEI BAMBINI VESTIRANNO GLI ALBERI DI NATALE IN PIAZZA.

Ancora un fine settimana all’insegna della creatività e dello stare insieme a Palazzo Portoghesi attraverso i Laboratori di Natale nell’ambito del Junior Camp Winter Edition.

In questi sabato e domenica protagonisti sono stati i bambini di 7, 8 e 9 anni, “Cooky Elf” e “Cake Elf”, divisi in 4 gruppi, nelle due diverse fasce orarie. Anche in questo caso i bambini si sono dimostrati vivaci, ricchi di osservazioni e con una buona manualità alla prese con cartoncino, colori, forbici e colla. Hanno, infatti, realizzato due tipologie diverse di decoro natalizio: “Jackfrost naso in su”, una sorta di pallina luminosa ispirata ad un pupazzo di neve e “Zenzy house”, una casetta colorata che ripropone quelle di Pan di Zenzero.

Accanto a questi laboratori “dedicati”, il laboratorio “condiviso” che li sta motivando ulteriormente. Infatti oltre ai lavoretti realizzati da portare a casa i bambini stanno contribuendo a realizzare altre decorazioni che saranno utilizzate per allestire gli alberi di Natale in piazza e dunque la città si vestirà dei colori del Junior Camp. I lavoretti andranno a contribuire a rendere più festosa l’atmosfera e tutta la cittadinanza potrà ammirarli.

Junior Camp Winter Edition, promosso dal Comune di Grottaminarda e realizzato dagli operatori dell’Associazione “Arteologica, arte ed archeologia”, torna nel prossimo fine settimana:

sabato 3 dicembre con i laboratori dedicati ai “Cake Elf” e “Choco Elf” (bambini di 10 ed 11 anni), primo gruppo (10 anni) dalle ore 16,00 alle ore 17,30, secondo gruppo (11 anni) dalle ore 18,00 alle ore 19,30 e domenica 4 dicembre ancora con i “Choco Elf” (bambini di 12 e 13 anni) dalle ore 17,00 alle ore 18,30 per i quali è prevista un’attività molto particolare vista la loro età: un laboratorio di scenografia.