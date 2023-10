GROTTAMINARDA (AV). Convocata una nuova seduta del consiglio comunale

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del Consiglio Comunale per mercoledì 4 ottobre alle ore 18:00 ed in seconda convocazione giovedì 5 ottobre, sempre alle 18:00. L’assise che come sempre si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, prevede 2 punti all’ordine del giorno: la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con l’adozione senza far ricorso al fondo di rotazione; e poi il rilascio del permesso di costruire all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “Sezione Irpinia” di Grottaminarda.