Gli NFT approdano anche nel gaming: la nuova tendenza online

Blockchain, criptovalute e nft, termini che indicano le tre tendenze più diffuse degli ultimi mesi. Al giorno d’oggi non vi è contesto della vita sociale, politica ed economica che sia escluso dal vortice digitale promosso dall’innovazione di queste neonate componenti tecnologiche. Gambling e gaming online sono i principali settori che meglio di altri stanno sfruttando queste rivoluzionarie opportunità.

Non-fungible token e gioco online

Tra i termini menzionati in precedenza, ciò che ha maggiormente attirato l’attenzione del settore gaming è il mondo legato al concetto degli NFT, acronimo di Not-Fungible Token, l’ultima tendenza nel mondo delle criptovalute. Di indiscutibile importanza in merito è l’ascesa del Metaverso negli ultimi 6 mesi; processo che ha accelerato l’interesse dell’opinione pubblica, prima, e degli operatori, poi, verso questa recente invenzione informatica.

In altri termini, l’incontro tra NFT e Metaverso ha creato un legame tanto indissolubile quanto vincente, le cui potenzialità rivoluzionarie sono tali da aver spinto molte piattaforme di gioco online a sposarne l’innovazione, inserendole progressivamente nei propri servizi. Tra i settori dell’intrattenimento e dello svago in rete, quello che più di altri ha riscosso maggiore successo da questi nuovi scenari è indubbiamente il gambling con l’accoglimento dei non-fungible token sul piatto dei bonus.

Ed è proprio grazie alla spinta del Metaverso che il notevole successo dei migliori casinò online registrato negli ultimi anni è destinato a crescere con record di incassi da capogiro. Come esempio significativo si può menzionare l’esperienza di Ice Poker, il provider casino ospite sul meta di Decentraland, il cui approdo nel Metaverso ha fruttato considerevoli entrate dal valore a 7,5 miliardi di dollari grazie anche al monte costante di utenti, intorno alle 6.000 unità giornaliere, che possono accedere alle sale e ai tornei grazie a un certificato Nft.

Videogiochi sempre più improntati alla realtà NFT

Gli nft sono ormai entrati nel vocabolario comune grazie all’incremento di opportunità di business per aziende di disparati settori. Il carattere rivoluzionario dei Non-Fungible Toker è tale da aver acceso l’interesse non solo nel gambling, ma in altri ambiti prima impensabili, come ad esempio il settore videoludico digitale. Anche nella sfera dei videogiochi si è registrata una corsa crescente delle case produttrici, di cui è sufficiente menzionare il colosso Ubisoft o la giapponese Konami. Tali imprese hanno fin da subito compreso il potenziale nft e si sono dimostrate aperte al lancio di nuove esperienze di gioco.

In generale, il vero aspetto rivoluzionario delle criptovalute risiede nell’estrema possibilità di integrazione all’interno delle dinamiche di gioco offrendo al tempo stesso una nuova tipologia di divertimento con nuovi canali e ricompense per gli utenti attraverso beni interscambiabili con denaro reale. La ciliegina sulla torta arriva dalla combinazione nft e Metaverso, che ne completa l’opera attraverso nuove scenografie di gioco e avatar sempre più realistici, nonché funzionalità avanzate. Nel settore ludico online ogni dinamica si trasforma in merce di scambio, da acquistare o vendere su un mercato virtuale che consente di generare un profitto concreto. La conferma arriva dai dati: l’inserimento degli nft nel mondo dei videogiochi registra un giro d’affari miliardario .

Insomma, tutt’altro che un semplice gioco. Il tutto reso è possibile dal perfetto connubio di nuove tecnologie, la blockchain, e nuovi gettoni e certificati, le criptovalute e gli nft, e la vera rivoluzione del Metaverso: poter applicare il digitale nel contesto reale della vita quotidiana.

