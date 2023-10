GDF AVELLINO: Cambio al vertice del gruppo della Guardia di Finanza di Avellino.

Nella giornata di ieri, presso la caserma “A. CORRUBIA”, sede operativa delle Fiamme Gialle di Avellino, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Gruppo tra il Ten. Col. Pietro Toriello e il Magg. Silverio Papis, alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale e di una rappresentanza di militari in forza al reparto.

Dopo quattro anni di intenso lavoro, il Ten. Col. Toriello lascia la guida del reparto irpino per assumere il comando del Gruppo di Matera.

Il Colonnello Minale ha manifestato vivo apprezzamento per i risultati conseguiti dal Gruppo nel corso del periodo di comando del Ten. Col. Toriello, augurandogli di raggiungere ulteriori traguardi professionali anche nel nuovo incarico.

Negli ultimi anni il Gruppo di Avellino, ponendo in essere un’attività trasversale a tutela della legalità economico finanziaria, ha conseguito significativi risultati operativi in ciascun comparto della mission istituzionale del Corpo. Tra questi spicca la complessa attività d’indagine che ha portato al disvelamento di indebite compensazioni dei crediti di imposta nell’edilizia, i cc.dd. “bonus facciate” ed “ecobonus” per oltre 1,8 miliardi di Euro.

Il Comandante Provinciale, infine, ha rivolto un sincero benvenuto e un augurio di buon lavoro al Maggiore Silverio Papis in un territorio connotato da importanti aspetti di interesse operativo per la Guardia di Finanza.

Il Magg. Papis si è detto onorato per il prestigioso incarico affidatogli ed ha assicurato il massimo impegno per corrispondere al meglio, in linea di continuità con le direttive impartite dal Comandante Provinciale di Avellino, alle aspettative di sicurezza e di legalità dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni che vivono e operano nella città e nella provincia irpina.

L’Ufficiale, originario di Aversa (CE), sposato con due figli, proviene dal Reparto Tecnico Logistico-Amministrativo Campania di Napoli della Guardia di Finanza, dove ha prestato servizio nell’ultimo triennio e, nel corso della carriera, ha ricoperto importanti incarichi in vari Reparti, come quelli alla sede di Pomezia, Formia e Mondragone, operando in contesti territoriali connotati da gravi problematiche sociali, di difficilissima penetrazione investigativa e della presenza di criminalità diffusa, anche di carattere camorristico, finalizzando contesti investigativi di polizia giudiziaria ed economico finanziaria di ampio spessore. In data 02 giugno 2023, gli è stata conferita l’Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.