FRATELLI D’ITALIA, IANNONE (FDI): “NUOVAMENTE AD AVELLINO CON CIRIELLI E MELONI”

“Il 22 ottobre 2023 saremo nuovamente ad Avellino per tenere la seconda giornata della manifestazione “L’Italia Vincente – 1 anno di risultati”. Abbiamo deciso di confermare la stessa location (Hotel de la Ville, via Palatucci 20), lo stesso programma e la stessa organizzazione. Dopo il grande successo del 23 settembre scorso riconfermiamo la nostra attenzione per le aree interne della Campania abbandonate dai precedenti governi nazionali di centrosinistra e completamente ignorate dalla politica regionale di De Luca. Il 22 ottobre prossimo saremo a giusto un anno dal giuramento del Governo Meloni ed i gruppi parlamentari del partito terranno in tutta Italia delle manifestazioni regionali che vedranno le conclusioni in video collegamento, dalle ore 10:45, del Presidente Nazionale di FdI e Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni. Prima delle conclusioni del nostro leader Nazionale i lavori, che si apriranno alle ore 9,15, vedranno l’intervento del Vice Ministro agli Esteri, On Edmondo Cirielli, che relazionerà sul Piano Mattei e la politica estera del Governo. Sono certo che insieme a tutti i colleghi parlamentari campani, eletti negli enti locali, dirigenti, militanti e simpatizzanti segneremo un nuovo successo di partecipazione come già accaduto nella prima giornata tenuta a settembre”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.