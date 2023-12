Forino (Av). Spettacolo ed Emozione al Concerto di Natale dell’ Orchestra “Michele Corsaro” dell’ I.C. Forino-Contrada. Video

Ieri sera presso la Chiesa di San Biagio in Forino è andato in scena il Concerto di Natale dell’ Orchestra Polifonica ” Michele Corsaro” dell’ I.C. Forino – Contrada che raggruppa assieme gli allievi di Contrada e Forino del Corso ad indirizzo musicale dell’istituzione scolastica. L’ensemble forinese vincitore di importanti concorsi nazionali e rassegne concertistiche di assoluto rilievo , anche ieri sera ha dato sfoggio del suo alto spessore e della sua risaputa valenza. Alla presenza di un foltissimo pubblico, le leggiadre note dei giovani strumentisti, sono lietamente risuonate per il piacere e la gioia dei tanti accorsi all’evento.

Grandissima l’ emozione , la soddisfazione dei genitori degli allievi e di quanti sono intervenuti alla manifestazione ed applausi calorosi per i musicisti in erba ed i loro Maestri Docenti Paolo Gianfrancesco, Pina De Filippis, Danilo Delli Carri , Alfonso Nazzaro, Annalina Fiorentino che hanno preparato magistralmente i ragazzi per questa eccellente esibizione. Un ringraziamento al Parroco Padre Marco Masi sempre sensibilissimo a questo tipo di iniziative, nonché a tutti gli studenti di Forino e Contrada che si possono davvero collocare al Primo Posto tra le cose più belle ed apprezzate in questo Natale 2023. Daniele Biondi