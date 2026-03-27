Forino (AV): Marco Mazzocca compie 66 anni

Giornata speciale a Forino, dove il 27 marzo Marco Mazzocca festeggia il traguardo dei suoi 66 anni, circondato dall’affetto di amici e conoscenti.

Marco è conosciuto da tutti come una persona gentile, disponibile e sempre pronta a regalare un sorriso. Un carattere autentico, che nel tempo non è mai cambiato, rimanendo sempre legato ai valori della semplicità e dell’amicizia.

Tra gli auguri più sentiti, spiccano quelli di un amico affezionato, Gerardo dal Brasile, che con affetto gli dedica parole sincere:

“Carissimo Marco, ti ho conosciuto come una persona molto gentile e molto affezionata. Sei sempre così, anche con gli anni che passano. Ogni volta che ti chiedo la pizza con la Nutella ti fai quella bellissima risata, ma io già lo so che tu me la farai sempre con il cuore. Auguri!”

Un messaggio che racchiude amicizia, simpatia e ricordi condivisi, capace di attraversare le distanze.

A Marco i migliori auguri per un compleanno sereno e per tanti altri anni all’insegna della salute, della gioia e… di qualche pizza con la Nutella!