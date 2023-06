Forino (Av): Il noto cantante Andrea Sannino in Concerto per i festeggiamenti del Patrono San Nicola. L’ Appuntamento è per Giovedì 10 Agosto

Sarà Andrea Sannino a salire sul palcoscenico di Piazza Tigli per i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola. Palcoscenico che ha visto fregiarsi di grandi artisti da Mango agli Stadio, da Luca Barbarossa, ai Nomadi ,da Silvia Mezzanotti a Massimo Di Cataldo, , da Eduardo Bennato a Gerardina Trovato fino Enzo Avitabile ed i Bottari ed ora vedrà questo emergente e conosciuto grande artista il quale arricchirà il parcher di un già profuso elenco .Infatti anche la Città di Forino rientrerà tra le tappe del Mosaico Live Tour 2023 di questo noto cantante napoletano ai più conosciuto grazie ad uno degli ultimi capolavori musicali ” Abbracciame” canzone che ha popolato e spopolato nelle classifiche musicali italiane. Ma chi è

Andrea Sannino? Andrea Sannino è uno dei cantautori più apprezzati e premiati della nuova scena napoletana. Un artista diventato grande protagonista nei giorni del Coronavirus, visto che la sua Abbracciame è stata utilizzata a Napoli come brano per il primo flash mob spontaneo dai balconi. Ma

Sannino, nonostante la sua giovane età, in precedenza aveva già duettato e collaborato con il grande Lucio Dalla. Nel 2015 ha inciso il suo primo Lp”Ua’nema”, che è stato il disco napoletano più venduto.Nel 2020 il disco d’oro. È stato protagonista di musical, come”C’era una volta….Scugnizzi” e, sempre nel 2020 ha inciso il suo album” Gioia”, dedicato alla figlia appena nata. Successivamente da un musical,” Carosone, l’americano di Napoli “, che ha anche interpretato, ha estratto il suo terzo album,” ‘A signora”. Dal 2021 Andrea Sannino è testimonial del Consiglio Nazionale dei diritti di Infanzia e Adolescenza. La sua ascesa continua inarrestabile ancora adesso grazie agli apprezzamenti anche in campo internazionale, come in Italia dove diverse volte lo si è visto ospite della nota conduttrice Mara Venier. Tra gli altri suoi brani più famosi troviamo anche ” Na Vita Sana” di questo cantautore che davvero rappresenta uno dei migliori volti della vocalità partenopea che mette d’ accordo un po’ ogni generazione giovani e meno giovani e del quale nei prossimi anni sentiremo ancora molto parlare.

L’ appuntamento è per il 10 Agosto in Piazza Tigli. Complimenti al Comitato. Daniele Biondi