Forino (Av). Biondi ed Apuzza membri del Consiglio di Istituto “”Il Comune non può prescindere dalla salubrità e dalla sanificazione delle Scuole in questo preciso momento di Pandemia”

“Assistiamo preoccupati alle diverse criticità che in questi giorni si stanno palesando nei vari plessi delle nostre Scuole. Con il Consigliere Luca Apuzza come già ben risaputo, abbiamo presentato una richiesta in Autotutela Sanitaria di sospensione delle lezioni in presenza per i nostri Studenti. Al momento Carta Morta, e li rimarrà anche perché ormai il periodo richiesto é quasi trascorso. Nel trascorrere dello stesso periodo diversi situazioni legate al Covid si sono accentuate. Studenti positivi, in autosorveglianza disparate classi in DAD. Abbiamo saputo della richiesta fatta da parte della Dirigente Scolastica al Comune, anche per nostro sollecito, su un report contagi scolastico, ma al momento solo silenzio. Stiamo assistendo ad un evolversi incalzante della vicenda contagi tra le mura scolastiche, ed al momento, se quantunque per ragioni a noi avulse non si è ancora compreso perché il Sindaco non abbia valutato nelle dovute maniere, pur parzialmente, la nostra richiesta in Autotutela Sanitaria della sospensione a tempo delle lezioni in presenza, alla stessa maniera rimaniamo trasecolare così come tanti genitori, sulla ragione per la quale si tergiversi sull’ opportunità di una dovuta disinfezione di tutti i plessi scolastici da parte del Comune. Alcuni genitori mi hanno bene suggerito di riferire agli organi Comunali di essere anche pronti a fare una questua pur di rendere salubri gli ambienti scolastici. Io ed il Consigliere Apuzza diciamo che ormai sia davvero improcrastinabile da parte del Comune questa legittima richiesta di sanificazione di tutti i genitori. Siamo molto fiduciosi che tutto questa avvenga anche in tempi molto rapidi. La Scuola sta cercando in ogni modo di mettercela tutta. Ora bisogna che anche il Comune, ancora una volta, in questa emergenza faccia la propria parte”.

