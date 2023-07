FISMIC IRPINA. “TAVARES conferma EURO 7 per Pratola Serra”

Dall’incontro con il Ministro Adolfo Urso tenutosi ieri al MIMIT esce rafforzata la missione produttiva per lo stabilimento motoristico di Pratola Serra. La transizione verso l’elettrico per le auto e l’euro 7 per i veicoli commerciali porteranno nei prossimi tre anni alla produzione in Italia di un milione di veicoli. Giornata importante per il futuro dei 1600 lavoratori Stellantis di Pratola Serra dichiara il Segretario Generale della Fismic Irpina Giuseppe Zaolino. Finalmente si è fatta chiarezza sulla convivenza tecnologica per la transizione dai motori termici a quelli elettrici per le auto e la continuità produttiva del diesel pulito di ultima generazione per i veicoli commerciali che avranno la licenza di percorrenza fino al 2030. Non si esclude continua Zaolino che per quella fase i veicoli commerciali potranno essere interessati direttamente al passaggio verso l’idrogeno. L’unica certezza che interessa concretamente è il lavoro per i prossimi anni con la piena occupazione a Pratola Serra. Dopo lo sciopero di ieri in Irpinia portiamo a casa due notizie importanti. La conferma dell’euro 7 in esclusiva mondiale per Pratola Serra e l’apertura del confronto in Prefettura di oggi pomeriggio, per la questione della depurazione.