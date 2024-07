Festa di Visciano 2024: Programma Completo

La festa di Visciano per l’anno 2024 è pronta a partire con un programma ricco di eventi che dureranno più di due settimane.

#### Venerdì 12 luglio

– *Ore 19:00* – Arrivo del complesso bandistico.

– *Ore 19:30* – Tradizionale cerimonia di intronizzazione della Statua della Madonna al Santuario e inizio del novenario.

– *Ore 22:00* – Concerto di Francesco Merola in Piazza Lancellotti.

#### Sabato 13 luglio

– *Ore 21:00* – Peppe Iodice in Piazza Lancellotti.

– *Ore 22:30* – Concerto del gruppo musicale Napolitudine Rapper Bass in Piazza Lancellotti.

#### Domenica 14 luglio

– *Ore 21:30* – Concerto del Rondo Veneziano in Piazzetta Padre Arturo D’Onofrio.

#### Martedì 16 luglio

– *Ore 21:00* – Rappresentazione teatrale della compagnia “Camomilla a colazione” in Piazza Lancellotti.

#### Mercoledì 17 luglio

– *Ore 21:00* – Concerto dei Black Moon Band in Piazza Lancellotti.

#### Giovedì 18 luglio

– *Ore 08:00* – Arrivo del complesso bandistico.

– *Ore 09:00* – Inizio della questua per le strade del paese.

– *Ore 21:30* – Rappresentazione teatrale “L’Oro di Maria” con la regia di Nello Montanaro in Piazzetta Padre Arturo D’Onofrio.

#### Venerdì 19 luglio

– *Ore 23:00* – Accensione delle artistiche luminarie allestite dalla premiata ditta Decolight.

#### Sabato 20 luglio

– *Ore 21:00* – Tradizionale sfilata del carro votivo in onore di Maria Santissima Consolatrice del Carpinello.

#### Domenica 21 luglio

– *Ore 08:00* – Arrivo dei complessi bandistici “Città di Fisciano” e “Città di Bracigliano”.

– *Ore 09:00* – Sfilata per le strade del paese.

– *Ore 11:00* – Matinée musicale in cassa armonica in Piazza Lancellotti.

– *Ore 19:45* – Solenne processione della Statua della Madonna per le strade del paese.

– *Ore 22:00* – Prima serata del Festival Bandistico Viscianese in Piazza Lancellotti con “Città di Fisciano” e “Città di Bracigliano”.

#### Lunedì 22 luglio

– *Ore 05:30* – Santa Messa per i battenti e tradizionale pelligrinaggio votivo.

– *Ore 08:00* – Arrivo dei complessi bandistici “Città di Gioia del Colle” e “Città di Bracigliano”.

– *Ore 09:00* – Sfilata per le strade del paese.

– *Ore 11:00* – Arrivo dei battenti.

– *Ore 17:00* – Musica in piazza con la rassegna di marce sinfoniche in Piazza Lancellotti.

– *Ore 21:30* – Seconda serata del Festival Bandistico Viscianese in Piazza Lancellotti con “Città di Gioia del Colle” e “Città di Bracigliano”.

#### Mercoledì 24 luglio

– *Ore 21:30* – Concerto di Rocco Hunt in Piazza Lancellotti.

#### Giovedì 25 luglio

– *Ore 21:30* – Concerto di Franco Ricciardi in Piazza Lancellotti.

#### Venerdì 26 luglio

– *Ore 22:00* – Grandiosa gara pirotecnica tra le ditte Pirotec Italia SRL, Emotion Fireworks, l’Artificiosa SRL e Lieto Carmine SRL.

#### Sabato 27 luglio

– *Ore 21:30* – Concerto di Gigi Finizio in Piazza Lancellotti.

#### Domenica 28 luglio

– *Ore 21:30* – Chiusura con lo show “Nostalgia anni ’90” in Piazza Lancellotti.

Il programma promette giorni pieni di musica, tradizioni e spettacoli per tutti i gusti, celebrando la cultura e la devozione della comunità di Visciano.