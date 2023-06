Domani a Forino (AV): presentazione risultati attività di progettazione partecipata per Complesso di San Nicola

Si concluderà stasera il lavoro di progettazione partecipata con gli abitanti e domani saranno presentate al pubblico le idee scaturite dal lavoro in gruppo di 16 studenti che frequentano i corsi di Ingegneria Edile dell’Università degli studi di Napoli Federico II. Gli incontri con i portatori di interesse e di memoria storica sono stati fondamentali per ispirare nuove visioni del borgo Castello e del complesso monumentale del Santuario di San Nicola, con annessi ruderi della fortificazione medievale. Per sabato mattina si preannunciano idee concrete di immediata fattibilità.

Le proposte progettuali saranno esposte dai quattro gruppi che, pur lavorando in sinergia con il supporto di tutor, hanno focalizzato ciascuno uno dei luoghi d’interesse architettonico: il borgo, la torre, il castello, il santuario. La bellezza e la prosperità della natura irpina che in questo sito raggiunge vette di sublime bellezza paesaggistica, assieme alla conoscenza dei patrimoni materiali ed immateriali del territorio sono stati gli elementi di base per l’elaborazione degli scenari di valorizzazione per il recupero sostenibile non solo del sito, ma del territorio che lo contiene.

Il workshop al quale hanno partecipato studenti provenienti da vari Comuni delle regioni Campania, Basilicata e Calabria, nonché tutor dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha certamente rappresentato per gli abitanti un accrescimento di consapevolezza condivisa dei valori materiali ed immateriali del proprio territorio. Per gli studenti sono stati giorni di immersione totale e di laborioso conviviale godimento del sito.

Il concetto di sostenibilità è stato doverosamente declinato in chiave ambientale, sociale ed economica e siamo consapevoli che il lavoro svolto con e per la popolazione possa costituire un primo, ma decisivo passo per lo sviluppo di una preziosa area interna della nostra Regione Campania, ricca di tesori culturali e naturalistici. Background

La proCASTELLO APS si è costituita il 24 novembre 2021 per promuovere la valorizzazione del territorio attraverso il contrasto proattivo all’abbandono delle aree interne, precursore di degrado ambientale, sociale e culturale.

Per fare ciò, bisogna reimpossessarsi della conoscenza del territorio e, a tale scopo, in collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale CITTAM dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (UNINA), la Sezione Campania dell’Istituto Italiano Castelli (IIC) e l’Università della Campania “L. Vanvitelli”, è stato lanciato un progetto di ricerca storica sul complesso monumentale del Castello Feudale di San Nicola a Forino (AV).

Tale iniziativa si articola in tre fasi e ha lo scopo di coinvolgere risorse sociali e istituzionali per generare concrete opportunità che mirino alla salvaguardia del territorio e al suo sviluppo sostenibile:

– Ricerca documentale: iniziata durante la primavera di quest’anno e condotta dalla d.ssa Norma Zoglio, attinge a fonti storiche individuate mediante ricerca sul web e consultazione di archivi storici, diocesani e privati in Campania;

– Workshop residenziale presso il Castello Feudale di San Nicola: programmato presso l’Eremo di San Nicola durante la prima decade del mese di giugno 2023, con la partecipazione di 16 studenti dell’UNINA suddivisi in 4 gruppi di lavoro (Castello, Torre, Borgo, Eremo), ciascuno assistito da un tutor. Durante i lavori, sono stati programmati interventi da parte di storici e interviste a esponenti di rilievo locali.

– Elaborazione di analisi tecnico-scientifiche: i risultati del workshop saranno integrati dall’analisi strutturale del complesso monumentale del Castello Feudale di San Nicola a cura dell’Ing. prof. Michele Candela a sua volta supportata da un rilievo termografico a cura dell’Ing. Prof. Francesco Picariello, un rilievo fotografico da drone a cura del dr. Antonio Iannuzzi e un’analisi geologica dell’area a cura del Geol. Prof. Angelo Cutolo.

Al fine di coronare e divulgare i risultati della ricerca, si intende realizzare una pubblicazione scientifica entro l’estate del 2023.

Tale pubblicazione sarà distribuita e liberamente accessibile sulle piattaforme informatiche dedicate allo sviluppo del territorio, presso gli enti locali, gli istituti di

formazione e le biblioteche. Essa intende servire da base scientificamente autorevole che contribuisca ad informare ed ispirare la scelta delle azioni di privati, di enti pubblici ed ecclesiastici per il rilancio economico-sociale, connettendo questa area interna, in via di progressivo degrado e abbandono, alle reti culturali, turistiche, ambientali e di sviluppo della Provincia e della Regione.