Cooperativa Sociale AURORA, sostieni le nostre iniziative donandoci il 5×1000 dell’IRPEF

La Cooperativa Sociale AURORA da vari anni presente sul territorio ha sempre realizzato valide ed interessanti iniziative dal campo sociale estivo con manifestazioni ludiche, ricreative e formative rivolte ai minori, adulti e famiglie ad assistenza agli anziani, minori e diversamente abili. Una gestione oculata, quest’ultima, con campagne e screening sulla salute gratuiti, alternate da giornate in piazza, coinvolgendo grandi e piccini. Tenendo fede allo spirito che da sempre la contraddistingue ci impegniamo quotidianamente a portare avanti i nostri progetti.

Se vuoi ci puoi aiutare anche tu. Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5×1000 dell’IRPEF a sostegno delle organizzazioni no profit. Questa scelta non comporta una spesa per te perché è una quota d’imposta a cui rinuncia lo Stato!

Noi? ci crediamo..e tu?

Il Presidente Educatore Domenico Toppi ringrazia per la stima e la fiducia i donatori e i sostenitori dei nostri progetti e per le attività di utilità sociale. WWW.AURORABRUSCIANO.IT