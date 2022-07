Continua la stagione dei campi estivi a Brusciano della Aurora Società Cooperativa Sociale

A Brusciano la Rete e gli ETS Associazione ALBA, Cooperativa AURORA e Cooperativa GIULIA (operanti sul territorio da oltre vent’anni) hanno organizzato e gestiranno per tutto il periodo da Giugno a Settembre un mega Campo Estivo presso il Centro Sportivo Giacomo Piccolo in Via Camillo Cucca n. 6. Un enorme spazio all’aperto, immerso nella natura, campi di calcetto e area solarium dove i bambini potranno trascorrere la loro estate spensierati ed in compagnia, a completare questa splendida cornice una piscina di 10 metri dove poter fare il bagno in tutta sicurezza.

“È giusto che i bimbi possano trascorrere un’estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza, la nostra missione è quella di dare la possibilità ai nostri piccoli di riprendere a socializzare dopo 2 anni di restrizioni ed allontanamenti” ad affermarlo è l’Educatore Professionale Domenico Toppi, Presidente dell’Associazione Alba nonché Vicepresidente e coordinatore della Società Cooperativa Sociale Aurora.

Un Campo Estivo inclusivo, aperto anche a bambini speciali. “Abbiamo una visione a 360 gradi nella sfera sociale, la nostra missione è sempre stata quella di non lasciare mai nessuno nelle retrovie, anzi, prendere tutti per mano per fare un percorso insieme” a dichiararlo è Teresa Buonincontri, educatrice professionale e Presidente della Coperativa Sociale Giulia.

Per la gioia dei vostri bambini se volete le iscrizioni sono sempre aperte, potete recarvi direttamente presso la sede oppure telefonare: Anna 3285419018- Domenico 3333186532

adsense – Responsive – Post Articolo