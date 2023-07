Continua la prevenzione in rosa di Amos Partenio: tappa a Tuoro di Roccabascerana

Continuano le iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno, e non solo, di Amos Partenio. Domenica 2 luglio l’associazione ha fatto tappa nel comune di Roccabascerana ed ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali di “Libera Associazione San Nicola”, in Piazza G. Covino a Tuoro di Roccabascerana.

Ad effettuare i controlli il senologo Dott. Carlo lannace e l’audioprotesista Dott. Francesco Topo, ai quali vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio per la sensibilità e la professionalità con le quali portano avanti l’attività di prevenzione sul territorio.

Numerose come sempre le persone che si sono sottoposte alle visite specialistiche, continuando a credere nell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce che possono salvare la vita. Unitamente ai ringraziamenti a quanti continuano a seguire le iniziative in rosa, l’associazione desidera ringraziare il sindaco di Roccabascerana Roberto del Grosso e “Libera Associazione San Nicola”, nella persona del presidente Alessandro Covino, per la collaborazione e l’ospitalità.

Gli appuntamenti con la prevenzione, in attesa della Nona edizione della Camminata Rosa prevista il prossimo 17 settembre, continuano. Per rimanere aggiornati sulle date, è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amdos Campania e Amos Partenio.