Concerto di Natale “Luci della Speranza” a Visciano: Celebrazione dell’80° Anniversario della Fondazione della Piccola Opera della Redenzione”

In occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione della “Piccola Opera della Redenzione”, voluta da Padre Arturo D’Onofrio, sul sagrato del Santuario intitolato alla Beata Vergine del Carpinello in Visciano, si terrà il Concerto di Natale “Luci della speranza”. Evento programmato e posto in essere dai docenti e dagli alunni delle classi di ogni ordine e grado dell’I.C.S. Visciano-Camposano. Grazie al lavoro di tutta la comunità scolastica, al coordinamento della docente FS Aurelia Carraturo e al patrocinio morale e materiale del Comune di Visciano, nel pomeriggio del giorno 21 dicembre, dalle ore 16,00, i ragazzi e le ragazze allieteranno il pubblico con canti ed esecuzioni musicali improntate allo stile natalizio e alle opere di Padre Arturo. “Un modo di fare gli auguri a tutte le famiglie di questo territorio”, afferma il Dirigente Scolastico Reggente Vincenzo Serpico, “che servirà per rendere comunità tutti i presenti, comprese le autorità civili e religiose”. I bambini e le bambine dell’Infanzia, i ragazzi e le ragazze della Primaria e della Secondaria di I grado, all’unisono si divertiranno e divertiranno il pubblico che, ci auguriamo giunga numerosissimo.