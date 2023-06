CASAMARCIANO (NA). Festival Nazionale del teatro, parte domani, 29 giugno la XIII edizione

Domani, giovedì 29 giugno 2023 a Casamarciano (NA) prende il via la XIII edizione del Festival Nazionale del teatro. In occasione del Festival del Teatro per i ragazzi in località S. Clemente, sarà inaugurata alle 18,30 l’Area Fitness attrezzata. Pertanto l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Clemente Primiano è lieto di invitare tutte le Associazioni all’evento che vedrà protagonisti tutti i giovani e bambini della comunità locale. “In particolare invitiamo tutte le Associazioni Sportive ad un momento di incontro con il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato “Fiamme Oro” che sarà presente all’evento per una iniziativa di podcasting sul tema del benessere giovanile e dello sport dell’antenna radio di Agenzia Nazionale Giovani Network SUD”, conclude la nota dell’amministrazione comunale.

