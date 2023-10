CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO: PROGETTO MARCHIO OSPITALITA’ ITALIANA GIOVEDÌ 5 OTTOBRE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONEDELLE 29 IMPRESE CERTIFICATE

Giovedì 5 ottobre si svolgerà alle ore 11.00 a Beneventopresso la Sala Conferenze della Camera di Commercio e ad Avellino alle ore 15.30 presso la sede di Piazza DuomoSala dell’Oratorio, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle imprese irpine e sannite che hanno aderito e ottenuto il “Marchio Ospitalità Italiana”.

“L’Ente Camerale – spiega Girolamo PettroneCommissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio – ha realizzato, nell’ambito delle azioni intraprese per la valorizzazione del territorio e per la qualificazione del sistema turistico, in collaborazione con ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, questa importante iniziativa rivolta a hotel, ristoranti, agriturismi, bed and breakfast delle province di Avellino e Benevento,coinvolgendo anche le attività produttivo-commercialicosiddette “aperte” ossia che abbinano al loro corebusiness anche la fornitura di servizi turistici,con l’obiettivo di accompagnare le imprese nell’essere sempre più in linea con le esigenze espresse dalla domanda turistica nazionale e internazionale e pienamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei territori in cui sono localizzate e nel contempo rafforzino la capacità competitiva del nostro territorio ad attrarre flussi turistici . Qualificare l’offerta turistica e fornire alle imprese un elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio: è questa la finalità del Marchio Ospitalità Italiana”.

Il progetto è un’iniziativa del sistema camerale nata nel1997 per garantire al consumatore standard qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate. Oggi, l’iniziativa si sta trasformando in un vero e proprio hub, in grado di fornire alle imprese turistiche un percorso mirato a migliorare le loro performance in termini di posizionamento e di mercato.

Il “Marchio Ospitalità Italiana” è solo una delle azioni di promozione che la Camera di Commercio mette in campo nell’ambito di un programma di attività di più ampio respiro in materia di turismo e la cerimonia di consegna degli attestati presso le sedi camerali di Benevento ed Avellino sarà anche l’occasione per fare il punto con le aziende direttamente interessatesulle attività realizzate e quelle che saranno attivate per rendere l’Irpinia ed il Sannio una destinazione turistica a tutti gli effetti.