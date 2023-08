BAIANESE. Otd: Salvatore Alaia, il silenzio delle istituzioni locali rappresenta il vero dilemma.

Nessuna strumentalizzazione, nessuna demagogia, nessuna retorica ma la vicenda degli operai idraulici forestali a tempo determinato desta sempre maggiore preoccupazione anche in considerazione della mancata attenzione da parte delle istituzioni locali (in primis sindaci) che in un silenzio ammantato dalla piena indifferenza, lasciano al proprio destino una vicenda che si sta perdendo nei meandri della burocrazia . È pur vero che la competenza resta nelle mani della Regione ma ciò non vuol dire rimanere in silenzio e usufruire soltanto di quei servizi che vengono resi da questi operai che con grandi sacrifici continuano ad assolvere ai loro doveri. Purtroppo, dichiara l’ex Sindaco di Sperone, il Dott. Salvatore Alaia, il silenzio assurdo e assordante da parte delle amministrazioni locali rappresenta qualcosa di indescrivibile: come se vivessero in un altro pianeta, lontano dalla realtà che li circonda. Un vero schiaffo all’intelligenza e alla dignità di tanta gente che crede ancora nel ruolo delle istituzioni che hanno il dovere di rendersi portavoce di una problematica che non può continuare a procrastinarsi nel tempo.