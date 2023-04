BAIANESE. Camera, comitato per la legislazione, nomina Pecorelli a consigliere per cultura e sport

“Il presidente del comitato per la legislazione della Camera dei Deputati On. Gianfranco Rotondi, in concerto con il Consigliere della Comunicazione Fausto Sacco, ha inteso nominarmi Consigliere, del medesimo organo, per i riferimenti di Sport e Cultura. Questo conferimento mi rende, oltremodo, onorato ed orgoglioso. E, laddove ce ne fosse bisogno, motivato in tutte le mie azioni future. In termini politici e di competenze. Naturalmente i miei più sentiti ringraziamenti vanno a chi ha posto fiducia nella mia persona e nella mia professionalità. Mi accompagna la certezza della massima profusione del mio impegno nell’impresa. Dando, come sempre, tutto me stesso”.

Enzo Pecorelli