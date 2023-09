AVELLINO. “Infine… la seconda Repubblica”, iniziativa del Centro Studi Leonardo Da Vinci al “Viva Hotel” di Avellino,

Il Centro Studi Leonardo Da Vinci, presieduto dall’On Giuseppe Gargani, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa “Infine… la seconda Repubblica – le elezioni politiche del 2022 e quelle del 1948” di Giuseppe Gargani.

Sarà un momento per riflettere, con autorevoli ospiti, sulle prospettive di riorganizzazione delle culture politiche in Italia, a partire da un centro popolare e riformatore, soffermandosi sul momento storico che vive il Paese e analizzando lo stato di salute del sistema politico dopo le elezioni del Settembre 2022.

Saranno presenti l’On. Elena Bonetti, On. Giuseppe Fioroni, On. Erminia Mazzoni, On. Giorgio Merlo e l’autore del libro, On Giuseppe Gargani.

L’appuntamento è al “Viva Hotel” di Avellino, Sabato 23 Settembre ore 17.00.