Avellino, il mercato entra nel vivo: Aiello accelera, poker di acquisti nel mirino. Intanto il Partenio resta un rebus

di Francesco Piccolo

L’attesa sta per finire.

Dopo settimane di contatti, trattative e incontri, la prossima potrebbe essere la settimana dei primi annunci. L’Avellino accelera sul mercato con l’obiettivo di consegnare ad Alessandro Nesta una rosa già competitiva all’inizio del ritiro estivo.

Il direttore sportivo Mario Aiello prova a stringere i tempi e guarda ai prossimi giorni come al primo vero snodo della campagna acquisti. L’obiettivo è chiudere un poker di operazioni per mettere subito a disposizione del nuovo tecnico i primi rinforzi del nuovo corso biancoverde.

In cima alla lista ci sono Brando Moruzzi, Giacomo Faticanti ed Emanuele Pecorino, tutti e tre di proprietà della Juventus. L’Avellino ha già presentato la propria proposta ufficiale e attende una risposta dalla società bianconera, con la fiducia di poter chiudere positivamente le trattative. Parallelamente proseguono i contatti con il Bologna per Niklas Pyyhtiä, centrocampista finlandese ritenuto il profilo ideale per qualità, dinamismo e duttilità tattica.

Il mercato, però, non è l’unico fronte aperto.

Tiene banco anche la questione Partenio-Lombardi. L’Agenzia delle Entrate ha consegnato al Comune di Avellino la perizia che valuta l’impianto di contrada Zoccolari circa 10 milioni di euro, una cifra destinata ad alimentare il confronto tra Palazzo di Città e il presidente Angelo Antonio D’Agostino. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il sindaco Nello Pizza per approfondire la questione e valutare i possibili sviluppi della trattativa.

Nel frattempo il club ha ufficializzato anche il programma della preparazione estiva. Il raduno è fissato per il 13 luglio, con visite mediche e test atletici tra Villa Esther e il Partenio-Lombardi. Dal 16 al 31 luglio i biancoverdi saranno in ritiro a Rivisondoli, dove Alessandro Nesta inizierà a costruire la squadra che affronterà il campionato di Serie B.

Già definiti anche i primi appuntamenti sul campo: il 19 luglio allenamento congiunto con il Castel di Sangro, il 22 luglio test con la Scafatese e il 26 luglio, alle 20.30, amichevole ufficiale contro la Sambenedettese allo stadio Riviera delle Palme.

Continua intanto la campagna abbonamenti, che sta registrando un’importante risposta da parte della tifoseria, mentre resta al centro del dibattito anche la sponsorizzazione della Provincia di Avellino. Il presidente Fausto Picone ha firmato il provvedimento che rinnova il sostegno economico al club con un contributo complessivo di un milione di euro per la stagione 2026/27, una decisione che continua comunque a far discutere sul piano politico e amministrativo.

Mercato, stadio, ritiro e abbonamenti. L’Avellino corre su più binari, ma gli occhi sono puntati soprattutto sul lavoro di Mario Aiello. La prossima settimana potrebbe regalare i primi rinforzi ad Alessandro Nesta e dare un volto sempre più definito all’Avellino che affronterà il prossimo campionato di Serie B.