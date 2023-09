AVELLINO. “Arte in città”, a Casina del Principe i dipinti intimisti di Raffaele della Fera

Avellino, 7 settembre 2023 – Ultimo appuntamento con “Arte in Città”, l’iniziativa promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato da Laura Nargi, e immaginata per promuovere e valorizzare gli artisti del capoluogo.

Dopo il successo delle esposizioni itineranti di Angelo De Pascale e Dorotea Virtuoso, e la personale del fotografo Massimo Tagliaferri, fino al 28 settembre, la splendida cornice della Casina del Principe torna a trasformarsi in un atelier d’arte, per ospitare la mostra del maestro Raffaele Della Fera.

Si tratta di un gradito ritorno ad Avellino. L’artista proporrà circa 60 opere. I dipinti andranno a comporre la pregevole personale di pittura figurativa ed intimista dal titolo “Il cammino continua”.

Attraverso opere che ripercorrono la sua parabola artistica, Della Fera, allievo di Carlo Alleva, torna sul concetto della bellezza, intesa come alto strumento di salvezza per l’uomo, per la maturazione di una nuova sensibilità e di una dimensione più umana nei confronti dell’altro.

Nelle opere di Della Fera, i colori si alleggeriscono, i consueti bruni dell’artista scompaiono e tutto diventa visibile, evidente, svelato.

«Siamo di fronte ad una mostra di grande valore culturale ed artistico. – afferma la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – Una personale stupenda, allestita in uno dei luoghi più belli della nostra città, per valorizzare gli artisti locali e con essi il nostro patrimonio storico. Casina del Principe – aggiunge Nargi – è un luogo vivo, che dà valore aggiunto alle opere di Della Fera ed allo stesso tempo se ne impreziosisce».