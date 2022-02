AVELLA. Il vento sradica un pannello pubblicitario, immediato l’intervento del Comune.

Il vento forte non ha risparmiato la Valle del Clanio e, come capita spesso, uno dei Comuni più colpiti é Avella, cittadina posta ai piedi della dorsale appenninica dove le masse d’aria dal nord prendono forza provando dei danni sia nelle campangne che nel circuito urbano. Questa mattina in Via Carlo III, a seguito della segnalazione dei cittadini, sono intervenuti la Polizia Municipale, la Protezione Civile e gli Eco-Vigilantes per mettere in sicurezza il tratto di strada e ripristinare il traffico dopo che un pannello pubblicitario dalle dimensioni 6 x 3 metri é stato letteralmente stradicato. Per fortuna non si é registrato nessun danno a persone o cose. L’allerta da parte del Nucleo di Protezione Civile del Comune di Avella é sempre alta, e tenendo conto dei bollettini meteo diramati dalla Regione Campania, si raccomanda la massima prudenza durante questi eventi atmosferici.

adsense – Responsive – Post Articolo