AVELLA. Fiamme in via Matteotti, bruciano sterpaglie e materiali vari in cantiere sequestrato

Un incendio si è sviluppato ieri, mercoledì 20 luglio intorno alle 22,00 circa, in via Matteotti ad Avella, nei pressi di un cantiere edile sotto sequestro da diversi anni, a bruciare sterpaglie secche e materiali in esso abbandonati. A lanciare l’allarme Antonio Della Croce, un volontario della Guardia Ambientale e Zoofila che immediatamente si è prodigato a lanciare l’allarme ai Vigili del Fuoco e alle autorità. Con estintore e con un tubo di acqua corrente ha cercato di arginare le fiamme onde evitare che arrivassero alle abitazioni vicine. Poi l’arrivo dei Vigili del Fuoco ha fatto il resto mettendo in sicurezza l’area.