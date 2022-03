AVELLA. Dopo due anni di stop forzato tornano in scena i Mandamentali

Dopo due anni di stop forzato tornano in scena i Mandamentali, la compagnia teatrale amatoriale dell’associazione I Rami del Melo. La commedia che sarà messa in scena l’1, il 2 ed il 3 aprile, al teatro Biancardi di Avella, a detta del presidente dell’associazione nonché regista della compagnia Peppe Sorice, è sicuramente una delle più divertenti messe in scena fin ora dalla compagnia. “Stu morto addo’ sta?” (opera anonima rielaborata ed adattata dai Mandamentali, ha, come obiettivo far dimenticare, per un paio d’ore, ai presenti le tristezze e le preoccupazioni che stiamo vivendo da oltre due anni. Peppe Sorice è i ragazzi (si fa per dire) della compagnia sono certi che chi sarà presente allo spettacolo non si pentirà di averlo fatto.

