AVELLA. Carrozzeria Europa riapre le porte a tutti: parenti, amici, clienti di una vita e quelli futuri!

“Ringraziamo in anticipo coloro i quali sceglieranno di varcare la soglia di quella porta con lo consapevolezza di trovare persone Competenti, Professionali e Disponibili proprio come il nostro Papà! “. Queste le parole dei gestori che continuano: “In realtà non ci siamo mai fermate, avevamo bisogno solo di trovare la persona giusta, quella che avesse la stessa passione nel cuore!

Questo lavoro è per pochi, per coloro che riescono a credere in se stessi, supportano le scelte dei clienti e li accontentano Sempre.

Siamo felici che ci sia qualcuno che con umiltà possa riuscire a guidare questo impero, come lo definiva nostro padre!

Siamo certe di continuare ad avere il supporto di tutti voi con i quali continueremo ad essere una grande famiglia!”

~ TI ASPETTIAMO DOMENICA 3 APRILE DALLE ORE 18:00 ~ Non mancare!

adsense – Responsive – Post Articolo