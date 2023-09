ANDRETTA (AV) – VENDITORE AMBULANTE RUBA LA CATENINA D’ORO AD UN’ANZIANA CLIENTE: IDENTIFICATO E DENUNCIATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Andretta, hanno deferito in stato di libertà un 50enne della provincia di Foggia ritenuto responsabile di “Furto con destrezza”.

La vittima è una ultraottantenne del posto e il presunto responsabile un venditore ambulante che, con il pretesto di farle provare un paio di occhiali da vista, le avrebbe abilmente slacciato la collanina d’oro che portava al collo, con agganciata la fede nunziale a cui l’anziana era particolarmente legata. Successivamente la malcapitata, resasi conto di quanto accadutole, non ha esitato a denunciare il tutto alla locale Stazione dei Carabinieri.

Grazie alla tempestiva attività, sviluppatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché la visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri sono risaliti all’identificazione del presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Fondamentale nello svolgimento delle indagini è stata la conoscenza da parte dei militari operanti dei soggetti orbitanti in quel comune e, in particolar modo, la vicinanza dimostrata sin da subito all’anziana vittima.

L’attività di contrasto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge alla commissione dei reati predatori, in particolare quelli ai danni delle cosiddette “fasce deboli”, è quotidiana e costante e si sviluppa parallelamente sia sul fronte della repressione che su quello della prevenzione. Frequenti nella quotidianità dei Carabinieri sono incontri con gli anziani finalizzati a metterli in guardia dai subdoli tranelli dei ladri e dei truffatori.