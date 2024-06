Altavilla Irpina (AV)-Vanni nomina gli assessori e pone le basi per il mandato

La prima sessione del consiglio comunale di Altavilla Irpina ha visto il neosindaco Mario Vanni-della lista “Liberi per Altavilla”-porre le basi per il prossimo quinquennio. “Hanno prevalso lo spirito di corpo, la volontà di dare ad Altavilla governabilità e la volontà di un percorso programmatico che si basi su valori che rappresentano i principi intorno ai quali si è misurata l’esperienza del passato” ha dichiarato il primo cittadino prima di giurare su costituzione, leggi dello stato e ordinamento del comune. Nella prima ripartizione dei ruoli quello di Presidente del Consiglio Comunale è andato al consigliere di maggioranza Carmine Coviello, eletto all’unanimità, mentre entrano in giunta i consiglieri Cristian Di Troia, a cui spettano le funzioni di vicesindaco, Rita Tirri, Carmine Camerlengo e Domenico Iuliano. Nominati, infine, i capigruppo: Carmine Camerlengo per la maggioranza di “Liberi per Altavilla” e Silvestro Iuliano in rappresentanza della compagine “Altavilla Libera”; che promette un impegno continuo e propositivo nella massima trasparenza e legalità. (Andrea Squittieri)