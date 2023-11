Altavilla Irpina (AV)-Tutto pronto per la riapertura della mensa scolastica dopo lo stop dei NAS.

di Andrea Squittieri

La mensa dell’asilo di Altavilla Irpina sembra essere pronta a ridare inizio alle proprie attività dopo lo stop forzato dello scorso 9 novembre. In questa data i carabinieri del NAS di Salerno avevano rilevato alcune irregolarità nei locali preposti alla preparazione dei cibi, oltre alla scarsa qualità degli alimenti e all’inadeguatezza del menù previsto per i piccoli studenti. Tutto ciò aveva portato il sindaco Mario Vanni ad optare per il blocco temporaneo di tutti i servizi della mensa dell’IC “Cosimo Caruso” e per la rescissione del contratto con il gestore. Molto accesi i toni dell’incontro,tenutosi l’11 novembre nella sala consiliare di Altavilla, che ha visto il sindaco Vanni e l’assessore alla pubblica istruzione Rita Tirri confrontarsi con i preoccupati genitori. Oggi, a distanza di più di una settimana, è lo stesso sindaco ad annunciare sui social l’adeguamento completo dei locali oggetto della polemica, illustrando in un video gli adeguamenti apportati alla strumentazione e alla struttura da oggi in poi affidate ad una nuova gestione. Si attende dunque l’ultimo tassello, ovvero l’approvazione dell’ASL, per offrire definitivamente il servizio di ristorazione agli scolari.

Qui il video della rinnovata mensa:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PpZBTv2sTNJ2HmreEJz8XsdJE87RzeeBDBFJjucr8H8L3R5YWcMy6kMcYXuJWX3ml&id=100095528731219