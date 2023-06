S. PRIMO, S. EFREM

—————————-



Settimana n. 23

Giorni dall’inizio dell’anno: 160/205

A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:43 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:34 e tramonta alle 20:10 (ora solare)

Luna: 0.01 (lev.) 10.13 (tram.)

Proverbio del giorno:

Qual pane hai, tal zuppa avrai

Aforisma del giorno:

Se è vero che in ogni amico v’è un nemico che sonnecchia, non potrebbe darsi che in ogni nemico vi sia un amico che aspetta la sua ora? (Giovanni Papini)