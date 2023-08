ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 8 Agosto 2023

S. DOMENICO CONF.

Settimana n. 32

Giorni dall’inizio dell’anno: 220/145

A Roma il sole sorge alle 05:12 e tramonta alle 19:20 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:15 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

Luna: 13.06 (tram.) 23.01 (lev.)

Luna: ultimo quarto alle ore 11.30.

Proverbio del giorno:

Chi dorme d’agosto, dorme a suo costo.

Aforisma del giorno:

Come sei bella, amica mia, come sei bella! Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo. Le tue chiome sono un gregge di capre, che scendono dalle pendici del Gàlaad. I tuoi denti come un gregge di pecore tosate, che risalgono dal bagno; tutte procedono appaiate, e nessuna è senza compagna. Come un nastro di porpora le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia; come spicchio di melagrana la tua gota attraverso il tuo velo. (Cantico dei Cantici)