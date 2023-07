S. ENRICO IMP.

Settimana n. 28

Giorni dall’inizio dell’anno: 194/171

A Roma il sole sorge alle 04:47 e tramonta alle 19:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:47 e tramonta alle 20:10 (ora solare)

Luna: 0.59 (lev.) 16.24 (tram.)

Proverbio del giorno:

Nel facile sta il difficile

Aforisma del giorno:

Fra 30 anni l’Italia sarà non come l’avranno fatta i governi, ma come l’avrà fatta la televisione. (Ennio Flaiano)