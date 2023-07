100 DI QUESTI GIORNI. Gallo di Comiziano, nel giorno dei suoi 40 anni Andrea Allocca annuncia il suo matrimonio con Anna De Santis

Grande emozione ieri a Gallo di Comiziano per la proposta di matrimonio di Andrea Allocca alla sua Annaré. Nel giorno del suo 40 esimo compleanno, presso un noto locale del posto, emozionando tutti i 106 invitati alla sua festa, Andrea ha chiesto alla sua fidanzata Anna De Santis di convolare a nozze nel 2024. Proposta fatta con una poesia “Anna, Tu si tutt’ ‘a vita mia. Senz ”e te Nun pozzo sta’. Tu si ‘ll’aria fa respiro, Ca me serve pe’ campa’! E perciò: ME VUO’ SPUSA’ ?”

Auguri alla coppia da tutta la redazione di Binews.