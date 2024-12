Grottaminarda celebra il Natale con “È Tempo di Natale”: eventi per grandi e piccoli tra tradizioni, cultura e solidarietà

Grottaminarda si prepara a immergersi nella magia del Natale con un ricco calendario di eventi, dal titolo “È Tempo di Natale”, pensato per coinvolgere tutta la comunità. Il programma, organizzato dal Comune con il supporto delle parrocchie e delle associazioni locali, offre attività dedicate ai bambini, momenti culturali, iniziative solidali e tanto intrattenimento per tutte le età.

Un Natale per tutti, tra tradizione e innovazione

L’assessora agli Eventi, Marilisa Grillo, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “Grazie all’attivismo delle associazioni e delle parrocchie siamo riusciti a creare un cartellone che promuove il senso di aggregazione, riscoprendo il vero significato del Natale”.

Il sindaco Marcantonio Spera, invece, ha evidenziato il valore di iniziative come la Giornata della Pace, in programma il 4 gennaio: “Il grido ‘Cessate il fuoco’ deve partire dalle nostre comunità. Questo Natale è anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della pace”.

Gli appuntamenti imperdibili

Il calendario si snoda dal 1° dicembre al 6 gennaio e offre eventi diversificati per ogni fascia d’età:

Per i più piccoli

Laboratori creativi : musica, tessitura, ceramica e mosaico per scoprire il piacere del “fare con le proprie mani”.

: musica, tessitura, ceramica e mosaico per scoprire il piacere del “fare con le proprie mani”. Eventi a tema natalizio : la Festa della Befana, Decora il Natale e i Racconti di Natale incanteranno i bambini e le famiglie.

: la Festa della Befana, Decora il Natale e i Racconti di Natale incanteranno i bambini e le famiglie. Giochi e tombolata: divertimento assicurato con i Giochi Invernali e la tradizionale Tombolata di Natale.

Per i giovani e gli adulti

Concerti e cultura : esibizioni del coro polifonico, il Concerto di Natale e la presentazione del libro “Lettere di una Professoressa” di Vauro Senesi.

: esibizioni del coro polifonico, il Concerto di Natale e la presentazione del libro “Lettere di una Professoressa” di Vauro Senesi. Tradizioni e folklore : la Notte dei Falò di Santa Lucia e il suggestivo Presepe Vivente.

: la Notte dei Falò di Santa Lucia e il suggestivo Presepe Vivente. Iniziative solidali: momenti di condivisione per riscoprire i valori autentici delle festività.

Gli eventi di spicco

7 dicembre : Laboratorio musicale per bambini presso il Castello d’Aquino.

: Laboratorio musicale per bambini presso il Castello d’Aquino. 8 dicembre : Fiera dell’Immacolata, con mercatini, enogastronomia, musica dal vivo e l’accensione delle luci natalizie.

: Fiera dell’Immacolata, con mercatini, enogastronomia, musica dal vivo e l’accensione delle luci natalizie. 21 dicembre : Concerto di Natale e Brindisi in piazza.

: Concerto di Natale e Brindisi in piazza. 4 gennaio: Giornata della Pace al Castello d’Aquino.

Un Natale che unisce

Con il suo cartellone ricco e variegato, “È Tempo di Natale” rappresenta un’occasione unica per vivere lo spirito natalizio in un clima di condivisione e allegria. Un invito a tutti, grandi e piccoli, a uscire, partecipare e immergersi nella magia del Natale a Grottaminarda.