Successo per le Olimpiadi dei Forum, vince il Forum dei Giovani di Apice

Si è conclusa con successo l’IX edizione delle Olimpiadi dei Forum, svoltasi quest’anno nella splendida cornice del comune di Pietrelcina. Il risultato sportivo ha visto trionfare i ragazzi del Forum dei Giovani di Apice, al secondo posto il Forum dei Giovani di San Giorgio del Sannio seguito sul gradito più basso del podio, a pari punti, dal forum ospitante di Pietrelcina e dal Forum dei Giovani di San Giorgio la Molara. “Come sempre il tema principale è stato aggregazione e comunione – afferma Simone Crovella, presidente Forum Giovani di Pietrelcina – con una piccola dose di sano agonismo che si interfaccia nelle competizioni sportive. L’edizione è stata vinta da Apice a cui va il plauso per l’organizzazione e la squadra come sempre numerosa. Ci sono state anche altre realtà come Pontelandolfo che per la prima volta hanno partecipato all’evento rimanendone esterrefatti. Che dire, anche quest’anno le Olimpiadi dei Forum si sono rivelate ricche di partecipanti, nella speranza che questa piccola realtà cresca sempre di più. Non mi resta che augurare ai vari paesi sanniti di avere l’opportunità di ospitare questa manifestazione e magari allargarla al di fuori dei confini sanniti”.”.

A Crovella gli fa eco Daniele Belmonte, coordinatore provinciale dei Forum: “Siamo giunti al termine di un’altra emozionante edizione delle Olimpiadi dei Forum. Sono state giornate all’insegna dello stare insieme, dell’aggregazione, della socializzazione, del dialogo e del confronto. Come sappiamo – dichiara Belmonte – il fare rete e unirsi per realtà giovanili come le nostre diventa di fondamentale importanza per le nostre comunità e per i nostri territori molto spesso svantaggiati rispetto ad altre. Fare rete per stare insieme, fare rete per progettare insieme il nostro futuro, progettare il futuro dei nostri territori. Complimenti e grazie al Forum dei Giovani di Pietrelcina per l’organizzazione di questa edizione, un ringraziamento speciale soprattutto al presidente Simone Crovella, persona eccezionale che ricalca in pieno lo spirito e la passione che c’è nella parola Forum”.

Un ringraziamento va anche ai Forum e alle centinaia di ragazzi partecipanti in questa edizione, provenienti da tutta la provincia e anche oltre”. Conclude Belmonte: “Appena terminata la nona edizione ma già siamo pronti per metterci in moto per la prossima, la decima, con tante novità, pronti per fare crescere sempre di più questo meraviglioso evento aggregativo-sportivo, diventato appuntamento fisso dell’estate dei giovani della Campania! Alla prossima edizione, adelante forum!”.

Si ringraziano per il supporto e il patrocinio all’evento l’amministrazione comunale di Pietrelcina, la Provincia di Benevento, l’Us Acli Benevento, Comitato Coni di Benevento. Inoltre si ringraziano per la collaborazione e l’adesione alla manifestazione la Pro Loco di Pietrelcina, Gs Pietrelcina, Misericordia Pietrelcina, Associazione Scacchi, Comitato Festa Madonna della Libera, Acr Pietrelcina, Calcetto 2000, Circolo Tennis Pietrelcina, Benevento Darts, Red Ray e Radio Company. L’evento è realizzato con il contributo della Regione Campania – ARUS a valere su Fondi POC 201472020.

Ecco le disciplina in cui i forum giovanili si sono sfidati: tennis, ping pong, laser tag, atletica, calcio a 5, calcio balilla, dodgeball, fireball, scacchi, bocce, pallavolo, freccette e giochi di una volta.

Questa la classifica finale delle Olimpiadi dei Forum dei Giovani: Apice 101; San Giorgio del Sannio 40; Pietrelcina 34; San Giorgio la Molara 34; Cusano Mutri 26; Torrecuso 26; San Marco dei Cavoti 21; Ponte 4; Benevento 3; San Leucio del Sannio 1; Casalduni 1; Pontelandolfo 1; Pago Veiano 1; Paupisi 1; Villanova del Battista 0